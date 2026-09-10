Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego w Kinie Światowid

Poruszający i intymny portret jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich duchownych. „Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego” od 11 września w Kinie Światowid.

Pierwszy tak osobisty obraz ks. Jana Kaczkowskiego jest zbudowany w dużej mierze z niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych. Film odsłania zarówno jego niezwykłą siłę, jak i ludzką kruchość, tworząc szczery i pełen emocji zapis życia człowieka, który do końca pozostał wierny sobie.

Reżyser: Artur Wierzbicki

Produkcja: Polska 2026

Czas: 75 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.