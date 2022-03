Kino Światowid zaprasza na seanse w ramach Dnia Kobiet. W programie przedpremierowe pokazy filmów "Piosenki o miłości" oraz "Najgorszy człowiek na świecie", a także projekcja "Córki", "Sonaty" i "Belfastu".

16:30 "Belfast"

Akcja filmu osadzona jest Belfaście, w Irlandii Północnej w 1969 roku, kiedy konflikt między grupami dążącymi do jedności całej Irlandii (katolicy), a zwolennikami pozostania Irlandii Północnej w granicach Wielkiej Brytanii (protestanci) przybierał coraz bardziej na sile. 9-letni Buddy (debiutujący Jude Hill) to radosny chłopiec, którego protestancka rodzina (rodzice, dziadkowie i brat) od zawsze żyła obok katolickich sąsiadów. Placem zabaw Buddy’ego są podwórka i alejki robotniczej dzielnicy - te same ulice, na których urodzili się i wychowali jego kłótliwi, nieprawdopodobnie czarujący rodzice (Caitríona Balfe i Jamie Dornan), starszy brat Will (Lewis McAskie) oraz troskliwi dziadkowie (Judi Dench i Ciarán Hinds).

17:45 "Najgorszy człowiek na świecie"

Nominowana do Oscara w dwóch kategoriach (Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy Scenariusz Oryginalny) figlarna, zabawna i nieprzewidywalna historia miłosna. Opowieść o Julie, która u progu trzydziestych urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe to jeden z najlepszych filmów roku w zestawieniach takich redakcji jak Vanity Fair, Time, IndieWire, Variety, The Guardian oraz Sight and Sound.

18:30 "Piosenki o miłości"

Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis?

20:00 "Córka"

To spektakularny debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal, oparty na bestsellerowej powieści Eleny Ferrante (nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany). Leda (laureatka Oscara Olivia Colman i nominacja za rolę w „Córce”) udaje się na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój intymnego kurortu zaburza jednak przybycie ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede wszystkim Nina (Dakota Johnson), która mierzy się z trudami bycia młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę

20:15 "Sonata"

Zdiagnozowany jako dziecko autystyczne Grzegorz żyje w swoim hermetycznym świecie, nie potrafiąc nawiązać kontaktu z innymi. W wieku kilkunastu lat, wychodzi na jaw, że przyczyną jego izolacji nie jest autyzm, tylko niedosłuch, pod którym skrywa się wielki talent muzyczny. Dzięki aparatowi słuchowemu Grześ zaczyna poznawać dźwięki, słowa i muzykę, w której się zakochuje.



Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl