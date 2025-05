 Dzień Mamy w Kinie Światowid

Z okazji dnia mamy Kino Światowid przygotowało ofertę specjalną, w szczególności dedykowaną wszystkich mamom. W ofercie między innymi przedpremierowy seans oraz konkurs „Happy seats”. Zapraszamy 26 maja o godzinie 18:30 na film „Cudowne życie”.

Dzień mamy to wspaniała okazja aby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Kino Światowid zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu „Cudowne życie”. Przed seansem odbędzie się konkurs „happy seats” czyli do kilku losowych miejsc dołączone zostaną prezenty-niespodzianki. Dodatkowo z okazji święta wszystkich mam oferujemy promocję 1+1. Kup jeden bilet, zabierz mamę do kina i spędź z nią miło czas. Mama wchodzi za darmo! Cena biletu wynosi 25 zł. Sprzedaż i rezerwacja wyłącznie w kasie Kina Światowid.

„Cudowne życie”

Paryż, rok 1963. Najmłodszy z rodzeństwa, Roland, jest wyjątkowym chłopcem. Lekarze orzekli, że nigdy nie będzie chodził, ale jego uparta matka – Esther – nie przyjmuje tego do wiadomości. Dzięki niezachwianej nadziei i wyparciu złych myśli, podejmuje walkę przeciwko (wydawałoby się) nieubłaganemu losowi. Jej ogromna charyzma oraz miłość, jej siła przekonywania, jej chęć do zabawy oraz skłonność do medycyny alternatywnej stanowią świat, w którym Roland poznaje cudowne życie, jakie jego matka sobie dla niego wymarzyła. Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył Esther.

Reżyser: Ken Scott

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Sylvie Vartan

Czas: 102 min