 Dźwięki miłości w Kinie Światowid

Piękna, uniwersalna i poruszająca opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie. „Dźwięki miłości” od 9 stycznia w Kinie Światowid.

Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę.

Reżyser: Eva Libertad

Produkcja: Hiszpania 2025

Obsada: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes

Czas: 99 min

