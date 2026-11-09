Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna w Kinie Światowid

Nowa adaptacja „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. „Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna” od 13 listopada w Kinie Światowid.

To historia bogatego, ale bardzo chytrego biznesmana Ebenezara, który jest nawiedzany przez ducha jego dawnego partnera biznesowego oraz duchy Bożego Narodzenia, teraźniejszego i przyszłego. Mężczyzna musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością oraz walczyć o drugą szansę. Scrooge zmienia się nie do poznania, staje się innym człowiekiem.

Reżyser: Ti West

Produkcja: USA 2026

Obsada: Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman, Ian McKellen

Czas: 116 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.