Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna w Kinie Światowid
Nowa adaptacja „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. „Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna” od 13 listopada w Kinie Światowid.
To historia bogatego, ale bardzo chytrego biznesmana Ebenezara, który jest nawiedzany przez ducha jego dawnego partnera biznesowego oraz duchy Bożego Narodzenia, teraźniejszego i przyszłego. Mężczyzna musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością oraz walczyć o drugą szansę. Scrooge zmienia się nie do poznania, staje się innym człowiekiem.
Reżyser: Ti West
Produkcja: USA 2026
Obsada: Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman, Ian McKellen
Czas: 116 min
Bilety można nabyć:
- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.