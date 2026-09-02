Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Najważniejsze święto polskiego kina ponownie zagości w Elblągu. Od 21 do 26 września Kino Światowid zaprasza na Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie będą mogli zobaczyć, przedpremierowo i równolegle z festiwalowymi pokazami, sześć spośród 16 filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego tegorocznego festiwalu.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie poświęcone polskiej kinematografii. Od lat jest miejscem spotkania twórców, aktorów, producentów, krytyków i publiczności, a prezentowane w jego ramach filmy konkurują o najważniejsze nagrody, w tym Złote i Srebrne Lwy. Tegoroczna, 51. edycja odbędzie się w dniach 21–26 września.

Repliki to szczególna część festiwalowej tradycji – dzięki nim wybrane filmy prezentowane w Konkursie Głównym mogą trafić także do kin w innych miastach. Kino Światowid od lat włącza się w tę inicjatywę, dając elbląskiej publiczności możliwość uczestniczenia w festiwalowych emocjach bez konieczności wyjazdu do Gdyni. Co ważne, seanse odbywają się w tym samym czasie, gdy trwa festiwal, a część prezentowanych produkcji można zobaczyć przed ich oficjalną premierą kinową.

W tym roku na ekranie Kina Światowid pojawi się sześć filmów konkursowych:

21 września, godz. 18:00

„Hot Spot”, reż. Agnieszka Smoczyńska

22 września, godz. 18:00

„Syrenka Picassa”, reż. Janusz Zaorski

23 września, godz. 18:00

„EXOTIC”, reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska

24 września, godz. 18:00

„Przez ścianę”, reż. Maciej Sobieszczański

25 września, godz. 18:00

„Nasza rewolucja”, reż. Piotr Domalewski

26 września, godz. 18:00

„Violetta Villas”, reż. Karolina Bielawska

Sześć różnych historii, sześć filmowych spojrzeń i sześć okazji, by poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń polskiego kina. Elbląskie Repliki są również szansą na spotkanie z najnowszą polską kinematografią i sprawdzenie, jakie filmy oraz tematy będą w najbliższym czasie kształtować rodzimy repertuar.

Bilety dostępne są w kasie Kina Światowid oraz online na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/

Partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.