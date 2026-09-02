Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
Najważniejsze święto polskiego kina ponownie zagości w Elblągu. Od 21 do 26 września Kino Światowid zaprasza na Elbląskie Repliki 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie będą mogli zobaczyć, przedpremierowo i równolegle z festiwalowymi pokazami, sześć spośród 16 filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego tegorocznego festiwalu.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie poświęcone polskiej kinematografii. Od lat jest miejscem spotkania twórców, aktorów, producentów, krytyków i publiczności, a prezentowane w jego ramach filmy konkurują o najważniejsze nagrody, w tym Złote i Srebrne Lwy. Tegoroczna, 51. edycja odbędzie się w dniach 21–26 września.
Repliki to szczególna część festiwalowej tradycji – dzięki nim wybrane filmy prezentowane w Konkursie Głównym mogą trafić także do kin w innych miastach. Kino Światowid od lat włącza się w tę inicjatywę, dając elbląskiej publiczności możliwość uczestniczenia w festiwalowych emocjach bez konieczności wyjazdu do Gdyni. Co ważne, seanse odbywają się w tym samym czasie, gdy trwa festiwal, a część prezentowanych produkcji można zobaczyć przed ich oficjalną premierą kinową.
W tym roku na ekranie Kina Światowid pojawi się sześć filmów konkursowych:
21 września, godz. 18:00
„Hot Spot”, reż. Agnieszka Smoczyńska
22 września, godz. 18:00
„Syrenka Picassa”, reż. Janusz Zaorski
23 września, godz. 18:00
„EXOTIC”, reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska
24 września, godz. 18:00
„Przez ścianę”, reż. Maciej Sobieszczański
25 września, godz. 18:00
„Nasza rewolucja”, reż. Piotr Domalewski
26 września, godz. 18:00
„Violetta Villas”, reż. Karolina Bielawska
Sześć różnych historii, sześć filmowych spojrzeń i sześć okazji, by poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń polskiego kina. Elbląskie Repliki są również szansą na spotkanie z najnowszą polską kinematografią i sprawdzenie, jakie filmy oraz tematy będą w najbliższym czasie kształtować rodzimy repertuar.
Bilety dostępne są w kasie Kina Światowid oraz online na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/
Partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.