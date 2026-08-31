Fałszywy alarm spowodował korki przy jednostce wojskowej

Przez ponad dwie godziny, między 16 a 19, ruch na ul. Bema i Łęczyckiej, w okolicy jednostki wojskowej i straży pożarnej, był w poniedziałek wstrzymany. Jak się okazuje, powodem był alarm – na szczęście fałszywy – którego autorami byli dwaj mężczyźni – obywatele Polski. Zostali już zatrzymani.

Alarm dotyczył jednostki wojskowej. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, ktoś poinformował o pozostawieniu w tej okolicy niebezpiecznych wybuchowych materiałów. Służby na kilka godzin zablokowały ruch na ul. Bema i Łęczyckiej, na wysokości jednostki wojskowej i siedziby straży pożarnej.

Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu, pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe,

- Podjęte działania wyeliminowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Błyskawiczna reakcja służb oraz realizacja czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego podejrzanych o wywołanie fałszywego alarmu – informuje ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

ŻW nie zdradza więcej szczegółów na ten temat.