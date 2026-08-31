Kierowcy stoją w kolejkach na stacjach paliw

Na stacjach paliw w Elblągu od co najmniej kilku godzin ustawiają się kolejki. Kierowcy chcą zdążyć przed końcem obowiązywania rządowego programu i zatankować taniej. Od 1 września paliwo powinno zdrożeć nawet o 90 groszy na litrze.

31 sierpnia kończy się dwutygodniowy program rządowy Ceny Paliw Taniej, który umożliwił tankowanie z obniżoną stawką VAT. 1 września program przestanie obowiązywać, co oznacza że paliwa, w zależności od rodzaju, powinny zdrożeć od 60:do nawet 90 groszy na litrze.

Wielu kierowców chce zatankować do pełna przed podwyżkami, stąd kolejki pod stacjami paliw, nie tylko w Elblągu. Na swoją kolej w zależności od lokalizacji trzeba czekać nawet kilkanaście minut.