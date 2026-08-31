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„To był początek końca komunizmu”

 Elbląg, Uczestnicy uroczystości w 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
Uczestnicy uroczystości w 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych (fot. Anna Dembińska)

Dzisiaj mija dokładnie 46 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych. To one dały początek Solidarności, wielkiemu ruchowi społecznemu, który przyczynił się odzyskania przez nasz kraj suwerenności i zmiany ustroju na demokratyczny. W rocznicę wydarzeń w Elblągu spotkali się ci, którzy wówczas tworzyli historię.

Obchody 46. rocznicy Porozumień Sierpniowych pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 70 zorganizowało wspólnie z miastem Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, do którego należą osoby, zakładające pierwszy w ówczesnym obozie socjalistycznym niezależny związek zawodowy Solidarność.

- 31 sierpnia 1980 roku to dzień podpisania porozumień, to data przełomowa w historii Polski, ale także Europy i świata. To początek końca bankrutującego komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, ale jednocześnie początek nowego porządku ustrojowego. Zdarzenie to uruchomiło lawę, lawinę wydarzeń w Polsce i sąsiednich krajach. Zanim do tego doszło, w sierpniu 1980 roku przeszła przez Polskę lawina strajków. Strajkowały zakłady, zakład pracy w Lublinie, Świdniku, Mielcu, Tarnobrzegu, Poznaniu, a także także w Elblągu. Na przykład PGM, MPO, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne. Głównym postulatem tych strajków były żądania płacowe. Były one reakcją na drastyczne podwyżki cen żywności. Życie w państwie, jakim był PRL, było ciężkie, szare, beznadziejne, podporządkowane jednej ideologii bez perspektyw na przyszłość kontrolowane we przez władzę w każdym obszarze – przypominał Tadeusz Chmielewski, dzisiaj prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, wówczas jeden z organizatorów strajków w Elblągu.

Porozumienia Sierpniowe między strajkującymi a ówczesną władzą dawały m.in. zgodę na utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych (tak powstała Solidarność, zarejestrowana we wrześniu 1980 r.) oraz zgody na postawienie Pomnika Ofiar Grudnia (powstały w Gdańsku, Gdyni i Elblągu).

  Elbląg, „To był początek końca komunizmu”
(fot. Anna Dembińska)

- Pozostałe postulaty dotyczyły przestrzegania prawa i wolności wynikających z konstytucji, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytu społeczeństwa. Ogólnie postulaty można podzielić na polityczne, to jest prawo do strajku, wolność słowa i ograniczenie cenzury, zaprzestanie represji za przekonania, wprowadzenie transmisji mszy świętej w Polskim Radiu oraz socjalne, to jest wzrost płac, waloryzacja proporcjonalnie do wzrostu ceny inflacji, pełne zaopatrzenie rynków artykuły żywnościowe, zniesienie przywilejów dla MO i SB, obniżenie wieku emerytalnego – przypominał Tadeusz Chmielewski.

I dodał:

- Solidarność społeczeństwa ze strajkującymi była dominującą wartością, która zdecydowała o zwycięstwie. Niech radość, która towarzyszyła nam przed 46 laty po podpisaniu porozumień, będzie także z nami podczas świętowania w dniu dzisiejszym.

Jednym z uczestników uroczystości był Waldemar Szadkowski, jeden ze strajkujących w 1980 r. pracowników Zamechu. Po stanie wojennym wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzisiaj.

- Przyjeżdżam do Polski dosyć często, bo już jestem na emeryturze. Mam dwa obywatelstwa – polskie i amerykańskie, więc nie muszę mieć wizy wklejonej na dłuższy pobyt – mówi Waldemar Szadkowski, którego spotkaliśmy na uroczystościach 46. Rocznicy Porozumień Sierpniowych. – Czym jest dla mnie ten dzień? To jest coś najpiękniejszego. Byłem tą osobą, która podpalała znicz, gdy ten pomnik był odsłaniany. Cieszę się, że to dzięki mnie i kolegom z modelarni Zamechu mógł on tutaj powstać. To ruszenie całego społeczeństwa i powstanie Solidarności było naprawdę wielkim wydarzeniem, które zapamiętam do końca życia.

RG

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Dzięki tej Solidarności mamy wetomat oraz Zondacrypto na prawicy. Serio? O taką Polskę Kaczyński walczył? Szkoda słów.
  • Solidarnościowiec i patriota ale mieszka u Trumpa. Kupa śmiechu. Pozdrów pan Zbyszka internowanego przez rząd Tuska. Kabaret.
  • Pamięć dla fotki ?
  • kiedyś Solidarność Polaków teraz Solidarność Cwaniaków
  • Dlaczego są 2 odrębne uroczystości? Jedna była w sobotę gdzie była Solidarność, Msza, przemarsz itd, a teraz jest druga uroczystość związana z tymi samymi obchodami? A dlaczego organizatorzy odwołali dzisiejszą Mszę w Katedrze ? Czy ktoś, np. Redakcja odpowie na to?
  • Są dwie uroczystości od kilku lat bo to taka, ,nowa świecka tradycja" a Bareja wiecznie żywy.
  • to rocznica Porozumień Sierpniowych ( przeczytaj artykuł powyżej) tylko ten Pomnik Ofiar Grudnia 1970 zaczął służyć też PiS dziś 31 sierpnia elbląska " solidarność" wieczorem będzie też "świętować" tylko co? Krasulski wtedy służył w jednostce wojskowej, która brała udział przeciwko protestującym robotnikom (życiorys)
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