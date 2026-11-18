Elf. Świąteczne życzenie w Kinie Światowid

Fantastyczna produkcja familijna w świątecznym klimacie z niezwykłą przygodą w tle. „Elf. Świąteczne życzenie” od 20 listopada w Kinie Światowid.

9-letnia Lumi zabiera nas na zimową wyprawę, której celem jest odnalezienie jej najlepszej przyjaciółki. Przypadkiem trafia do ukrytego pod śniegiem, sekretnego świata, w którym żyją elfy prowadzące fabrykę zabawek Świętego Mikołaja. Okazuje się, że to tylko początek jej przygód.

Reżyser: Joonas Berghäll, Hannes Vartiainen

Produkcja: Belgia, Finlandia, Norwegia 2025

Obsada: Soma Zimmatore, Thea Achillea, Marco Stylianou, Jarkko Pajunen, Alma Pöysti, Eero Milonoff, Kati Outinen, Vesa Vierikko, Lisa Loven Kongsli, Eldar Skar

Czas: 81 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.