Zabawna opowieść dla najmłodszych Widzów o ekipie stworków, którzy przeżyją niezapomnianą przygodę. „Ellie i ekipa straszaków” od 25 października w Kinie Światowid.

Elli bardzo marzy o tym, by znaleźć przyjaciół. Ma z tym kłopot, ponieważ jest duszkiem i wszyscy się jej boją. Gdy jednak stanie przed zadaniem uratowania wuja, będzie mogła liczyć na pomoc napotkanej dopiero co nieszablonowej ekipy. Wspólnie pokażą, że nie taki straszak straszny, jak go malują!

Reżyser: Piet De Rycker, Jesper Møller, Jens Møller

Produkcja: Niemcy, Kanada 2024

Czas: 87 min

