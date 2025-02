 Emilia Pérez w Kinie Światowid

Jeden z najgorętszych tytułów roku, oscarowy faworyt i przebój ostatniego festiwalu w Cannes. Opowieść o wolności od wszelkich konwencji i o spektakularnej przemianie, jakiej potrzebuje dziś świat. „Emilia Pérez” od 28 lutego w Kinie Światowid.

Zmiana zaczyna się od adwokatki, Rity, rozczarowanej prawem, które broni najsilniejszych – bezwzględnych, bogatych mężczyzn. Ale pewnego dnia Rita dostanie od jednego z nich zaskakującą propozycję: bycia towarzyszką na drodze do odkupienia. W tej ryzykownej podróży pozna trzy gotowe na wszystko kobiety, które w pełnym przemocy społeczeństwie macho pragną słuchać swojego serca. Naszedł czas, by zemstę przekuć w zadośćuczynienie, pogardę we współczucie, a strach w zaufanie.

Reżyser: Jacques Audiard

Produkcja: Francja, USA, Meksyk 2024

Obsada: Zoe Saldaña, Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Edgar Ramirez, Mark Ivanir

Czas: 133 min

