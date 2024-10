Malutka bohaterka przeżyje wielką wspaniałą przygodę chcąc odkryć swoje prawdziwe pochodzenie. Towarzyszyć jej będą wierni przyjaciele, którzy razem z nią stawią czoła przeciwnością, jakie spotkają na swojej drodze. „Emma odważna” od 25 października w Kinie Światowid.

Emma to miniaturowa, ale nieustraszona, adoptowana i wychowana przez lamy dziewczynka, której życie jest pełne ciepła i radości. Wszystko się zmienia, gdy jeden z przyjaciół mówi jej, że nie jest częścią ich rodziny. Emma postanawia uciec, aby odkryć, skąd pochodzi i kim naprawdę jest. Kiedy wpada w pułapkę przebiegłego porywacza, z opresji ratują ją niespodziewani wybawcy: naukowiec Edward Wilk oraz Łasica Sancho. Do niezwykłej ekipy dołącza genialny, acz niezdarny wynalazca Żółwik Leo. Razem wyruszają w misję pełną przygód i niebezpieczeństw, w poszukiwaniu ukrytej wyspy zamieszkałej przez maleńkich ludzi. Szybko jednak okaże się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Reżyser: Leo Lewis Liao

Produkcja: USA, Chiny, Irlandia 2024

Czas: 85 min

