ENEMEF: Noc horrorów w Multikinie

Multikino zaprasza na kolejną edycję legendarnej Nocy Horrorów w ramach Nocnego Maratonu Filmowego. Tym razem kultowy ENEMEF odbędzie się w piątek 13 marca.

Widzowie będą mieli okazję obejrzeć cztery produkcje, które zapewnią wiele mocnych wrażeń. W starannie dobranym repertuarze znalazły się filmy prezentujące różne oblicza grozy:

- "W lesie dziś nie zaśnie nikt", premierowy pokaz pierwszego polskiego slashera, w którym grupa nastolatków musi przeżyć spotkanie z seryjnym mordercą;

- "Brahms. The Boy 2", druga część pomysłowego horroru o przerażającej lalce z porcelany, która wydaje się być żywą istotą;

- "Doktor Sen", kontynuacja kultowego "Lśnienia". Ewan McGregor w roli dorosłego Danny'ego Torrance'a zmaga się ze zjawami z hotelu Panorama;

- "The Turning", niedostępny w polskiej dystrybucji paranormalny horror w gwiazdorskiej obsadzie o rodzeństwie przekonanym, że w ich domu pojawiły się duchy.

Noc Horrorów rozpocznie się w piątek 13 marca o godzinie 22.

Ceny biletów (za całą noc w kinie):

- 26 zł mega zniżka, 28 zł (Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) 30 zł ( Warszawa Złote Tarasy ) - cena promocyjna ze specjalnym kodem zniżkowym; kod uprawnia do nabycia przez Internet lub w kasach kina dowolnej liczby biletów w cenie.

- 35 zł cena normalna.

- 37 zł (Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, Pruszków ) cena normalna.

- 39 zł (Warszawa Złote Tarasy ) cena normalna.

Godzina rozpoczęcia:

Rozpoczęcie o 22:00

Rezerwacja i przedsprzedaż biletów:

- brak możliwości rezerwacji biletów,

- bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz przez internet na stronie Multikina,

- przedsprzedaż rozpocznie się najpóźniej 28 lutego.

Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek. W przypadku braku wymaganego dokumentu obsługa kina może nie wyrazić zgody na udział w wydarzeniu.

Opisy filmów:

W lesie nie zaśnie nikt

reżyseria

Bartosz M. Kowalski

scenariusz

Bartosz M. Kowalski / Mirella Zaradkiewicz / Jan Kwieciński

gatunek

horror

produkcja

Polska

Akcja filmu rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?

Brahms: The Boy II

reżyseria

William Brent Bell

scenariusz

Stacey Menear

gatunek

horror

produkcja

USA

Traumatyczne przeżycie sprawia, że szczęśliwe dotąd życie Lisy, Seana i ich syna Jude’a pogrąża się w kryzysie. Rodzice oddalają się od siebie, a chłopiec przestaje mówić. Nowy dom w malowniczej okolicy daje nadzieję na nowy początek. Lisa i Sean nie podejrzewają jednak, że przeprowadzka to krok w stronę prawdziwego piekła. Gdy Jude odkryje w opuszczonej posiadłości lalkę – chłopca o uroczej twarzy, cała rodzina znajdzie się w mocy mrocznych sił, z których natury nie zdaje sobie sprawy. Ataki agresji na przemian z krwawymi wizjami, których doświadcza Jude oraz coraz częstsze poczucie obcej obecności w domu, to zwiastuny tego co nadchodzi. Lisa i Sean zaczynają bać się własnego dziecka, ale prawdziwe zło kryje się gdzie indziej. Gdy to zrozumieją, ich życie nie będzie należeć już do nich.

Doktor sen

reżyseria

Mike Flanagan

scenariusz

Mike Flanagan

gatunek

horror

produkcja

USA

Dorosły Dan Torrance, błąkając się po Ameryce, spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on. Od tej pory stara się ją uchronić przed złowrogim kultem o nazwie Prawdziwy Węzeł.

The Turning

reżyseria

Floria Sigismondi

scenariusz

Carey W. Hayes / Chad Hayes

gatunek

Dramat/ Horror

produkcja

USA

Nowoczesne podejście do powieści Henry'ego Jamesa - "W kleszczach lęku" ("The Turn of the Screw"). Młoda guwernantka zostaje zatrudniona przez mężczyznę, który przejął odpowiedzialność za wychowanie młodego siostrzeńca i siostrzenicy po śmierci ich rodziców.