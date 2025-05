Pewnego dnia Lis Felek i Zając Tola odkrywają, że Sowa zniknęła. Razem z przyjaciółmi przeszukują las, aby go odnaleźć, ale zamiast tego odkrywają duże jezioro, którego wcześniej tam nie było. Czy nagłe pojawienie się jeziora może mieć coś wspólnego ze zniknięciem Sowy? „Felek i Tola ratują las” od 30 maja w Kinie Światowid.

Na dużej leśnej polanie Bóbr, niski futrzany zwierzak o wielkim ego, inauguruje swoje arcydzieło: gigantyczną tamę. Z pomocą dwóch Szczurów blokuje bieg rzeki. Poziom wody podnosi się i w mgnieniu oka tworzy się gigantyczne jezioro. Bóbr jest z siebie bardzo dumny, ale ku swemu rozczarowaniu nie ma nikogo, kto mógłby podziwiać jego wyczyn. W innym miejscu lasu Lis Felek i Zając Tola urządzają imprezę ze swoimi przyjaciółmi. Po imprezie Sowa wraca do domu i odkrywa strumienie wody przepływające obok jego drzewa. Wpada w panikę i ucieka do lasu. Następnego dnia Felek i Tola odkrywają, że Sowa zaginęła. Wyruszają z przyjaciółmi, aby ją odnaleźć, ale zamiast tego odkrywają tajemnicze jezioro. Skąd wzięła się woda? Podczas gdy oni kontynuują poszukiwania Sowy, poziom wody wciąż się podnosi, grożąc powodzią. Ich wysiłki mające na celu uratowanie lasu wystawią na próbę ich przyjaźń do granic możliwości!

Reżyser: M. Halberstad

Produkcja: Holandia, Belgia, Luksemburg 2024

Czas: 71 min

