„Felix i ukryty skarb” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na opowieść o niezwykłej sile charakteru, wielkich marzeniach i o tym, że nie możliwe...nie istnieje. Felix i ukryty skarb gramy od 20 maja do 2 czerwca.

Felix wciąż wierzy, że jego zaginiony na morzu ojciec żyje. Postanawia go odnaleźć. Jego przyjaciele oczywiście nie zawodzą i razem z nim pakują się na wyprawę życia. Emerytowany marynarz Tom, jednooka papuga Squawk oraz szczekający kot Rover to najlepsza ekipa na świecie. Misja doprowadzi ich do Wyspy Cieni, gdzie ukryty został wspaniały skarb. Nie będzie jednak łatwo go zdobyć. Kosztowności strzeże bowiem niebezpieczny potwór Morga. Czy przyjaciołom uda się przezwyciężyć zło.

Reżyseria: Nicola Lemay

Produkcja: Kanada

Czas: 85 min

