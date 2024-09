Festiwalowy wrzesień w Kinie Światowid

Już pod koniec września w Kinie Światowid odbędą się dwa duże wydarzenia filmowe. Pierwsze z nich – Elbląskie Repliki 49. FPFF w Gdyni rusza w poniedziałek, 23 września. Drugie, dla dzieci i młodzieży - 11. MFF Młode Horyzonty – w sobotę, 28 września.

Z Gdyni do Elbląga

Elbląskie Repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych to wydarzenie, na które co roku czekają elblążanki i elblążanie. Będzie okazja, żeby obejrzeć filmy startujące w konkursie głównym największej imprezy promującej rodzimą kinematografię. Wśród nich znajdziemy filmy biograficzne takie jak „Idź pod prąd” – o początkach zespołu KSU, „Simona Kossak” – o jednej z najbardziej znanych polskich naukowczyń, czy opowieść o bokserze – mistrzu olimpijskim - „Kulej. Dwie strony medalu”. Ponadto w repertuarze pojawi się debiutancki film Justyny Mytnik „Lany poniedziałek” oraz dramat „Ludzie” w reżyserii Macieja Ślesickiego i Filipa Hilleslanda, a także wyczekiwany kolejny obraz Jana P. Matuszyńskiego „Minghun” z przejmującą rolą Marcina Dorocińskiego oraz film Magnusa von Horna pt. „Dziewczyna z igłą”, który znalazł się w Konkursie Głównym w Cannes. Repliki rozpoczną się w poniedziałek 23 września i potrwają do soboty 28 września.

Filmy dla dzieci i młodzieży

Do Kina Światowid wraca również festiwal Młode Horyzonty (dawniej Kino Dzieci). To prawdziwa gratka dla najmłodszych widzów. Zaplanowane są seanse dla maluchów, jak chociażby przedpremierowy pokaz najnowszej części przygód ukochanej przez przedszkolaki bohaterki – „Basia. Radzę sobie!”. A także „Magiczna Gwiazdka zwierzaków” czy „Felek i Tola uratują las”.

Ponadto na swoją przedpremierę czeka polska animacja „Smok Diplodok” -adaptacja kultowego komiksu. Festiwal Młode Horyzonty to również przestrzeń dla starszej publiczności. Będzie okazja, żeby spotkać się z bohaterami znanych i bardzo lubianych serii w nowych odsłonach. I tak pojawi się „Szkoła Magicznych Zwierząt 3” oraz „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech. W repertuarze znajdą się również przepiękne opowieści o przyjaźni, miłości, akceptacji – „Jippie No More!”, „Ben nie ma lekko”, „Fantastyczny Angelo”, „Królestwo Kensuke”. Wydarzenie startuje 28 września i potrwa do 6 października.

Bilety na oba wydarzenia są dostępne w kasie Kina Światowid oraz na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl