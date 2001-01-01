filmONAs, nowy cykl w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na nowy cykl! #filmONAs! To spotkania wokół filmu, inspirujące rozmowy i wymiana doświadczeń. Inauguracja już 3 września o 18:30. Obejrzymy film "Teściowie 3" oraz spotkamy się z psychologiem Karoliną Barańską. Tematem przewodnim będzie: "Pół żartem, pół serio o relacjach z teściami".

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji.

W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące.

Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi. Dołącz do nas – pozwól się zainspirować i odkryj kino na nowo, dzięki rozmowom, które otwierają oczy na to, co kryje się za ekranem.

3 września o 18:30 poruszymy następujący temat: "Pół żartem, pół serio o relacjach z teściami". Naszym gościem będzie psycholog Karolina Barańska.

Przyjrzymy się wyzwaniom, które niesie ze sobą taki typ relacji, zastanowimy się nad strategiami, jakimi się posługujemy, by ją budować, a także nad tym, jakie metody przetrwania czasem musimy wdrożyć, by ją utrzymać.

Pretekstem będzie 3. odsłona komedii "Teściowie". Tym razem spotykamy się z rodzinami Wilków i Chrapków, którzy zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

Cena biletu: 25 zł