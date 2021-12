Filmowe poranki w Kinie Światowid

W najbliższą sobotę, 18 grudnia, o godz. 12.00 zapraszamy najmłodsze dzieci wraz z rodzicami na spotkanie w ramach cyklu Filmowe poranki. Tym razem obejrzymy polski krótkometrażowy serial animowany pt. „Przedszkolaki".

O czym są „Przedszkolaki"?

To krótkie opowieści o przedszkolnym życiu, otaczającej przyrodzie, ciekawych zjawiskach i ekologii. W każdym odcinku opowiedziane jest jedno wydarzenie z życia przedszkolaków. Nie ma tu księżniczek, elfów, rycerzy i innych bajkowych postaci. Bohaterami są przedszkolaki i ich fascynujący świat, który dorosłym często wydaje się szarą codziennością, natomiast dla dzieci jest kolejnym, nowym i wartym zapamiętania odkryciem.

Cena biletu: 12 zł

Bilety:

- online - https://bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w Światowidzie (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji:

55 611 20 56/76 lub kino@swiatowid.elblag.pl

Seanse utrzymane w obowiązującym reżimie sanitarnym.