Kino Światowid zaprasza na kolejne filmowe spotkanie z regionem. Tym razem przeniesiemy się na Warmie, gdzie poprzez krótkie dokumenty poznajmy jej piękno. Projekcja w środę (13 lipca) o godz. 18. Wstęp wolny.

"O krajobrazie kulturowym". Warmia to region o bogatej i burzliwej historii. Miejsce zamieszkiwane przez wieki przez osadników pochodzących z różnych stron. Czym się charakteryzuje warmiński krajobraz? To przede wszystkim architektura - zamki, kościoły i kapliczek, Warmia to także otaczane kultem miejsca, wsławione legendami o cudownych objawieniach i uzdrowieniach.

"Piękno warmińskiej tradycji". Tańce, zwyczaje, obrzędy, legendy, poezja ludowa, tradycyjny strój, warmińska gwara, rzemiosło... Wszystko to część warmińskiej tradycji, kultury, sztuki ludowej. O czepcach warmińskich opowiada Krystyna Tarnacka, która zajmuje się ich tworzeniem, a o tym, co go inspiruje na Warmii Marian Murat z Biskupca, który tworzy rzeźbę ludową.