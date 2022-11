Filmy familijne w Kinie Światowid

Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Filmów Familijnych. Od 5 do 11 grudnia na małych, dużych i tych trochę większych czeka moc atrakcji. Seanse filmowe, warsztaty, quizy i ciekawe spotkania. A to tylko niektóre z niespodzianek, jakie przygotowano w Kinie Światowid. Już teraz zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Głównym celem Festiwalu Filmów Familijnych jest promocja oraz upowszechnianie polskiego i europejskiego kina familijnego zarówno poprzez wyświetlanie klasyki kina, jak i nowych produkcji. W ramach Festiwalu zaprezentowany zostanie repertuar współczesny – będą to starannie wyselekcjonowane i podzielone na kategorie wiekowe filmy. Podczas festiwalu zaprezentujemy nie tylko filmy animowane, ale także dokumentalne, będą również krótkie serie filmów animowanych dla najmłodszych (np. Rodzina Trefilków) – cały Festiwal będzie obfitował w wiele nieoczywistych rodzajów filmowych. Najważniejszym założeniem festiwalu jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i poglądów pomiędzy młodymi odbiorcami, ich rodzinami i twórcami filmowymi. Wszystkie propozycje dopasowane są do grup i kompetencji odbiorców. Festiwal Filmów Familijnych to jedyne takie przedsięwzięcie w tej części Polski. Festiwal Filmów Familijnych ma być działaniem promującym nie tylko filmy familijne, ale również kulturę rodzinnego spędzania czasu w kinie, polegającą nie tylko na oglądaniu filmów. Program: --> 5 grudnia (poniedziałek) zwiedzanie kina od 17:00, godz. 18:00 "Dziwny świat" --> 6 grudnia (wtorek) 17:30 mikołajkowe karaoke z Geskiem oraz film "Kierunek księżyc" --> 7 grudnia (środa) 18:00 "Za duży na bajki" i super niespodzianka czyli spotkanie z aktorem Maciejem Karasiem 18:00 "Bella i Sebastian: Nowe pokolenie" --> 8 grudnia (czwartek) 17:00 rodzinne warsztaty animacji filmowej 18:00 "Wielki zielony krokodyl domowy" --> 9 grudnia (piątek) 17:30 quiz rodzinny z nagrodami 18:00 "Wielka ucieczka" Festiwalowe poranki czyli festiwalowy weekend! W ramach Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid przewidziano filmy dedykowane najmłodszym widzom. W festiwalowy weekend (10-11.12.2022) odbędą się wyjątkowe seanse dla dzieci 3+ i ich rodziców/ opiekunów. --> W sobotę 10 grudnia o godz. 12:00 odbędzie się pokaz filmu "Przytul mnie. Poszukiwacze miodu", a przed filmem zaplanowane są rodzinne warsztaty z przytulania :) O 12:30 odbędzie się seans filmu "Uwolnić Poly" oraz warsztaty tworzenia przypinek --> W niedzielę 11 grudnia na godz. 12:00 zapraszamy na krótkie filmy z serii "Rodzina Treflików". Przed projekcją odbędą się zajęcia z bezpieczeństwa na drodze, które poprowadzi zaprzyjaźniony z kinem strażak ochotnik. Mamy także kolejną niespodziankę: o godz. 12:30 zapraszamy do rodzinnej fotobudki! O 13:30 odbędzie się seans filmu "Świąteczna niespodzianka". Oprócz tego dla małych widzów festiwalowych poranków upominki - niespodzianki. Więcej informacji pod numerem telefonu: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl, rezerwacja i zakup biletów: www.bilet.swiatowid.elblag.pl Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.

