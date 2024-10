Produkcja, która z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników gier i wirtualnego świata. „Game on” od 11 października w Kinie Światowid.

Nastoletni Issam ma tylko jedno marzenie – zostać zawodowym graczem. Kiedy po raz kolejny wraca do domu z rozczarowującymi ocenami, jego matka postanawia zabrać mu komputer. Dla Issama to prawdziwy dramat. Zwłaszcza, że w międzyczasie Sztuczna Inteligencja przejęła nowo otwarty salon gier i przeniosła świat gry do tego prawdziwego. Kilka godzin po tym wydarzeniu, w drzwiach jego domu stanęli ludzie z Centralnej Agencji Wywiadu Nadprzyrodzonego. Issam wraz z 8 najlepszymi graczami na świecie będą musieli pokonać Al. Czy uda im się ocalić świat?

Reżyser: Roy Poortmans

Obsada: Vincent Visser, Gio Latooy, Marouane Meftah, Lies Zhara, Britt Scholte, Nick Golterman

Produkcja: Holandia 2024

Czas: 85 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.