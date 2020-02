Gang zwierzaków premierowo w kinie Światowid

Od 7 do 20 lutego Kino Światowid zaprasza na film "Gang zwierzaków". To pełna przygód animowana komedia o paczce czworonogów, która musi wspólnymi siłami ocalić swoje miasto.

Gdy w Robopolis mieście przyszłości władzę przejmują zbuntowane roboty, ludzie muszą natychmiast opuścić miasto. Grupa rozpieszczonych, przyzwyczajonych do luksusów zwierzaków domowych z elegancką kotką Bellą na czele, nie bardzo umie radzić sobie bez swoich opiekunów. Co innego bezpański pies Roger. On jest w siódmym niebie. Zna ulice jak własną kieszeń i bez nadzoru ludzi łatwo potrafi zdobyć smaczne kąski i wywieść w pole mechanicznych stróżów prawa. Wkrótce jednak nawet on zaczyna tęsknić za ludźmi, bo roboty zaczynają się coraz bardziej panoszyć i planują zburzenie całego miasta. Roger, jego przyjaciel Bob czyli robot o gołębim sercu oraz Bella i jej zadzierający nosa kompani, muszą połączyć siły w walce o swoje domy, miasto, może nawet cały świat, a przy okazji o swoich kochanych opiekunów.



Reżyseria: Reinhard Klooss

Produkcja: Niemcy, Chiny, Wielka Brytania 2019

Czas: 89 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.