Gaucho Gaucho w Kinie Światowid

Reżyserzy przenoszą nas do dzikich krajobrazów północno-zachodniej Argentyny, gdzie zagłębiamy się w życie niewielkiej społeczności gauchos — ludzi, którzy żyją według własnych zasad, z dala od zgiełku współczesności, czerpiąc radość z prostego życia. Witajcie w świecie pełnym radości, ciepła, muzyki i wolności! „Gaucho Gaucho” od 6 czerwca w Kinie Światowid.

Z dala od zgiełku współczesnego świata, w sercu prowincji Salta, pośród malowniczych górskich krajobrazów, żyje niewielka społeczność argentyńskich kowboi – gauchos. Witajcie w świecie pełnym radości, ciepła, muzyki i wolności! Nastoletnia Guada, wychowana w tej niezwykłej wspólnocie, ma jedno marzenie – zostać kobietą gauchą. Rozdarta między szkolną codziennością a swobodą życia wśród gauchos, z determinacją dąży do realizacji swojego celu. Wspiera ją w tym jej rodzina, a także inni członkowie społeczności: wszechstronnie utalentowany tancerz Santino, bystry pięciolatek Jony, zafascynowany kulturą gauchos, oraz leciwy Lelo, którego życie wypełniały wino, muzyka i niezliczone przygody. Wszyscy żyją w zgodzie z własnym rytmem, pielęgnując tradycje, celebrując rytuały i czerpiąc radość z bliskości natury oraz bycia razem. Znaleźli swój prosty przepis na szczęście. Czy uda im się go zachować w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek?

Reżyser: Michael Dweck, Gregory Kershaw

Produkcja: Argentyna, USA 2024

Czas: 83 min

