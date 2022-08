"Gdzie śpiewają raki" w Kinie "Światowid"

Film „Gdzie śpiewają raki” jest oparty na bestsellerowej powieści Delli Owens. Historia opowiada o Kyi, która została porzucona przez rodzinę i samotnie dorastała na niebezpiecznych bagnach Karoliny Północnej. Gramy od 19 sierpnia do 1 września.

Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości Kya nie jest taką, za jaką uważają ją mieszkańcy. To bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości drugiego człowieka. Kiedy Kya powoli otwiera się na nowy i zaskakujący świat, dziewczyna zostaje podejrzana o morderstwo. W miarę rozwoju sprawy werdykt dotyczący tego, co faktycznie się wydarzyło, staje się coraz bardziej niejasny, grożąc ujawnieniem wielu tajemnic kryjących się na bagnach.

Reżyseria: Olivia Newman

Produkcja: USA

Obsada: Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson, Taylor John Smith, Garret Dillahunt

Czas: 125 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl