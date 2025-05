Gwiazda amerykańskiego stand-upu Kevin James oraz nominowana do Złotego Globu i znana szerokiej publiczności z „Rodziny Adamsów” Christina Ricci będą musieli stawić czoła niebezpieczeństwu i ochronić swoje dzieci przed zemstą mafii. „Guns up!” od 30 maja w Kinie Światowid.

Ray Hayes to były gliniarz, który prowadzi podwójne życie i dorabia jako pomocnik mafii. Podczas ostatniego zlecenia sprawy wymykają się spod kontroli. Ray ma tylko jedną noc, aby uratować swoją rodzinę i wyprowadzić ją z miasta zanim sam zostanie zlikwidowany. Rozpoczyna się walka z czasem, Ray musi zrobić wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i jednocześnie ukryć swój mroczny sekret przed dziećmi.

Reżyser: Edward Drake

Produkcja: USA 2025

Obsada: Kevin James, Christina Ricci, Luis Guzmán

