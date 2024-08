„Harold i magiczna kredka” to pierwsza filmowa adaptacja ukochanej książeczki dla dzieci, który od dziesięcioleci zachwyca młodych czytelników. Kino Światowid zaprasza na premierowe seanse od piątku 2 sierpnia.

Wszystko co rysuje mały Harold na kartach książki może ożyć. Kiedy Harold dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, odkrywa, że musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych sytuacji, niż myślał, że to możliwe. Kiedy jednak moc magicznej kredki wpada w niepowołane ręce, potrzeba całej kreatywności Harolda i jego przyjaciół, aby ocalić zarówno prawdziwy świat, jak i jego samego.

Reżyseria: Carlos Saldanha

Obsada: Zachary Levi, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds i Zooey Deschanel.

Produkcja: USA 2024

Czas: 92 min