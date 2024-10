 "Ja, Kapitan" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza pierwsze spotkanie po wrześniowej przerwie. 3 października o 19 widzowie obejrzą najnowszy film Matteo Garrone pt. „Ja, Kapitan”.

Wrzesień upłynął pod znakiem Elbląskich Replik 49.Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, którym to patronował DKF im. A. Munka. W ubiegłym miesiącu odbyła się również gala podczas, której wręczono Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Elbląski klub znalazł się w gronie nominowanych w kategorii najlepszy DKF. Ostatecznie wyróżnienie trafiło do DKF-u „Olbrzym” z Tarnowskich Gór.

3 października powracają regularne spotkania. Filmem, który zostanie zaprezentowany jest przejmujący dramat Matteo Garrone pt. „Ja, Kapitan”.

To historia Seydou (w tej roli nagrodzony na festiwalu w Wenecji Seydou Sarr) i Moussa, dwóch nastolatków, którzy nie boją się marzyć. Widzą, że rodzinny Dakar nie jest w stanie zaoferować im wiele, a perspektywa lepszego życia i upragnionej muzycznej kariery czeka na nich z dala od afrykańskiego kontynentu. Celem bohaterów nowego filmu Matteo Garrone staje się zatem Europa.

W tajemnicy przed rodzinami chłopcy przygotowują się do dalekiej podróży. Grają na imprezach, by zebrać niezbędne środki i coraz bardziej dojrzewają do tego, by – być może na zawsze – opuścić swoich bliskich. Nie zdają sobie jednak sprawy, że droga ku lepszej przyszłości okazać się może wyjątkowo kręta. A niebezpieczeństwo będzie czyhało na nich nie tylko za sprawą wyczerpującej przeprawy przez kolejne afrykańskie kraje, ale i ludzi, którzy z pośredniczenia w nielegalnym przerzucie imigrantów uczynili swój sposób na życie.

Bilety na DKF są dostępne stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl.

Kolejne spotkanie odbędzie się 17 października („Wytłumaczenie wszystkiego”).