"Jak rozmawiać z psem" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na psią opowieść pełną humoru, zwrotów akcji i wielkiej przyjaźni. Premierowe seanse filmu Jak rozmawiać z psem od 24 września do 7 października.

Olivier ma 12 lat i jest technologicznym geniuszem. Jego najlepszym przyjacielem jest pies o imieniu Henry. Niestety chłopiec nigdy nie wie co kołacze się po głowie zwierzaka, gdy ten do niego szczeka. To się jednak zmieni! Pewnego dnia Olivier przeprowadza tajemniczy eksperyment, w wyniku którego między czworonogiem a jego właścicielem nawiązuje się telepatyczna więź. Od tej pory chłopiec słyszy myśli własnego psa, dzięki czemu mogą ze sobą normalnie rozmawiać. Szybko się okazuje, że ta dwójka ma ze sobą mnóstwo wspólnego, a na pierwszym miejscu jest miłość do naleśników! Za rogiem czyha jednak niebezpieczeństwo – na trop chłopca i jego psa wpadają podejrzani ludzie, którym bardzo zależy na poznaniu tajników telepatycznego eksperymentu. Olivier i Henry ruszają do akcji!

Reżyseria: Gil Junger

Produkcja: USA

Obsada: Megan Fox, Josh Duhamel, Gabriel Bateman, Julia Jones, Janet Montgomery, Kunal Nayyar

Czas: 91 min

