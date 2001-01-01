Jedna bitwa po drugiej w Kinie Światowid

Historia o zemście, solidarności i szalonych próbach odnalezienia sensu w chaotycznym świecie. „Jedna bitwa po drugiej” od 26 września w Kinie Światowid.

Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Produkcja: USA 2025

Obsada: Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Alana Haim

Czas: 170 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.