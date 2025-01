Kino Światowid zaprasza na niezwykłą podróż do wnętrza umysłu najbardziej kontrowersyjnego artysty naszych czasów. "Jeff Koons. Portret intymny" już 15 stycznia o 12.00 i 18.00.

Jeff Koons jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej wpływowych, popularnych i kontrowersyjnych artystów ostatnich 30 lat. Film odsłania ukryte mechanizmy stojące za człowiekiem, artystą i marką. To intymna eksploracja świadomości Jeffa Koonsa, mająca na celu odkrycie jego motywów oraz źródeł jego niepowtarzalnej wizji świata. Dzięki wyłącznemu dostępowi do domu rodzinnego Koonsów w Pensylwanii twórcy filmu mogą ukazać codzienne życie rozchwytywanego artysty. Podażają za nim również do Nowego Jorku, do jego ogromnego studia, w którym pracują dziesiątki malarzy, rzeźbiarzy i grafików, a następnie, w ślad za jego głośnymi wystawami w 2021 roku, do Kataru i Europy oraz na grecką wyspę Hydra.

Członkowie rodziny Koonsa, kuratorzy, właściciele galerii oraz artyści, tacy jak Julian Schnabel (Basquiat – taniec ze śmiercią, Motyl i skafander, Van Gogh. U bram wieczności), opiszą świat i życie prywatne Koonsa, a także przybliżą nam jego osobę.

Reżyseria: Pappi Corsicato, czas: 90 min

