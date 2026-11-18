Jestem Rocky w Kinie Światowid

Film odsłania kulisy powstania kultowego filmu „Rocky” i pokazuje drogę, jaką przebył nieznany wówczas Sylvester Stallone, zanim stał się jedną z największych ikon światowego kina. „Jestem Rocky” od 20 listopada w Kinie Światowid.

Nowy Jork, połowa lat 70. Sylvester Stallone jest nikomu nieznanym aktorem, który ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia wpada na pomysł i pisze scenariusz o bokserze z ubogiej dzielnicy Filadelfii. Zaczyna dostrzegać w historii nie tylko szansę na sukces, ale także widzi w niej odbicie własnego życia. Problem w tym, że nikt nie wierzy, że to właśnie on powinien zagrać główną rolę. Kuszony wysokimi ofertami producentów, Stallone odrzuca kolejne propozycje i uparcie walczy o prawo do wcielenia się w stworzonego przez siebie bohatera. Ryzykując karierę, pieniądze i przyszłość swojej rodziny, stawia wszystko na jedną kartę. To opowieść o determinacji, odwadze i wierze w siebie. One doprowadzą do powstania filmu, który stanie się światowym fenomenem, zdobędzie 10 nominacji do Oscara i sięgnie po 3 statuetki, na zawsze zapisując się w historii kina.

Reżyser: Peter Farrelly

Produkcja: USA 2026

Obsada: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, Toby Kebbell, Tracy Letts, P.J. Byrne, Jay Duplass

Czas: 128 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.