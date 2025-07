"Jesteś Bogiem" w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISFu

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Piątym filmem będzie znakomity obraz "Jesteś Bogiem", na który zapraszamy już 11 lipca 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na wyjątkowy seans – „Jesteś Bogiem” to film, który porusza serce i ducha.

To historia o młodych ludziach, którzy dzięki muzyce odnaleźli siebie, swoją siłę i sposób, by zmienić świat wokół siebie.

Jesteś Bogiem (2012) to przejmujący dramat biograficzny w reżyserii Leszka Dawida, opowiadający historię grupy hip-hopowej Paktofonika – zespołu, który na zawsze odmienił polską scenę muzyczną i stał się symbolem młodego pokolenia przełomu lat 90. i 2000.

Film skupia się na losach trzech przyjaciół – Piotra „Magika” Łuszcza, Sébastiana „Rahima” Salberta i Wojciecha „Fokusa” Alszer, ukazując ich drogę do artystycznego sukcesu, osobiste dramaty, a także cenę, jaką zapłacili za szczerość i autentyczność swojej twórczości.

Szczególnie poruszający jest wątek Magika – wybitnie utalentowanego rapera, którego śmierć samobójcza w Wigilię 2000 roku wstrząsnęła całą Polską i na długo pozostała w pamięci fanów. Film ukazuje jego wewnętrzne zmagania, niełatwe relacje z otoczeniem i próby odnalezienia sensu w rzeczywistości, która nie była gotowa na jego artystyczne przesłanie.

„Jesteś Bogiem” to nie tylko opowieść o muzyce – to film o wolności, buncie, przyjaźni i potrzebie wyrażenia siebie. Nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, do dziś pozostaje jednym z najważniejszych filmów o polskiej kulturze miejskiej. Film dla tych, którzy wierzą, że muzyka może być głosem pokolenia i mostem między sercami.

Jeśli chcesz doświadczyć filmu, który zostaje z Tobą długo po wyjściu z kina – „Jesteś Bogiem” to seans dla Ciebie Serdecznie zapraszamy na „Jesteś Bogiem” – film, który inspiruje i porusza.

11.07.2025 godz. 18:00 Jesteś Bogiem

Program cyklu w Kinie Światowid:

15.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

25.07.2025 godz. 18.00 MOJE CÓRKI KROWY

29.07.2025 godz. 18.00 NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

Bilety można nabyć:

- online –https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na www.kino.swiatowid.elblag.pl