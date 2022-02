"Jezioro Łabędzie" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na pierwsze spotkanie ze słynną sceną baletową Bolshoi. 15 lutego o godz. 19:00 przeniesiemy się do świata „Jeziora Łabędziego” Piotra Czajkowskiego.

Zwabiony na brzeg jeziora przez tajemniczy cień, książę Zygfryd dostrzega przepiękną łabędzicę Odettę. Zauroczony Zygfryd przysięga jej wieczną miłość. Szczęściu pary zagraża jednak mroczny sobowtór Odetty, czarny łabędź Odylia.

Trudno uwierzyć, że moskiewska premiera tego baletowego przeboju okazała się całkowitą klapą (1877). Nie było to jednak to Jezioro łabędzie, które miłośnicy baletu uważają za arcydzieło arcydzieł. Dopiero wersja choreograficzna Mariusa Petipy z 1895 roku, zaprezentowana w Petersburgu, zdobyła poklask i do dziś istnieje na wszystkich liczących się scenach baletowych w licznych wersjach i przeróbkach. Niemal zawsze niezmienną częścią Jeziora łabędziegopozostają słynne „białe” akty, czyli akt II i IV, w których tancerki odgrywające role łabędzi występują w białych tiulowych spódniczkach – paczkach. Na moskiewskiej scenie Jezioro łabędziepozostaje stale w repertuarze, a podwójną, arcytrudną główną rolę dobrej, zaklętej w łabędzia księżniczki Odetty i złej Odylii, córki Czarownika, wykonują kolejne pokolenia najwybitniejszych balerin: od Galiny Ułanowej, przez Maję Plisiecką, po Olgę Smirnową.

Czas trwania: 155 minut

Obsada: Olga Smirnowa (Odetta/Odilia), Jacopo Tissi (Książę Zygfryd), Igor Geraszczenko (Geniusz zła – Rotbart), Aleksiej Putincew (Błazen), pierwsi tancerze, soliści, koryfeje i zespół balet

Twórcy: Jurij Grigorowicz (choreografia), Jurij Grigorowicz (libretto), Natalia Woronowa (zdjęcie w tle)

Cena biletu: 20 zł

*Retransmisja przedstawienia nagranego na żywo w dniu 23 lutego 2020.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl