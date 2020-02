Judy w kinie na życzenie

Już we wtorek, 11 lutego o godz. 18:00 Kino Światowid zaprasza na projekcję filmu biograficznego o Judy Garland - "Judy" w ramach Kina na Życzenie. Za kreację tytułową Renee Zellweger otrzymała w tym roku szereg wyróżnień i nagród, w tym Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, dziewczyna, która podbiła serca światowej publiczności dzięki niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i szczególnej charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczęśliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie publiczności, gorsze kontrakty, chałtury. W tym właśnie momencie życia poznajemy Judy Garland w filmie Ruperta Goolda. Zmęczona życiem artystka, której największym pragnieniem jest zapewnienie spokojnego bytu swoim ukochanym dzieciom. Żyjąca marzeniami kobieta, która pogodziła się prawie z faktem, że najlepsze już za nią. I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. Okazuje się, że w Londynie, Judy Garland wciąż jest wielką gwiazdą, a publiczność pragnie oglądać ją na najlepszych scenach. Czy Judy jest wciąż gotowa na kolejny skok w nieznane? Czy aby zapewnić szczęście dzieciom, zdecyduje się zostawić je na długie miesiące? Czy tajemniczy młody mężczyzna, może być tym na którego czekała całe życie?

Reżyseria: Rupert Goold

Obsada: Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell

Produkcja: Wielka Brytania 2019

Czas: 118 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE Światowid (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: (55) 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.