"Jutro o świcie" w kinie Światowid

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na spotkanie. 10 kwietnia o 19.00 będzie okazja, żeby obejrzeć islandzki film pt. „Jutro o świcie”.

Nowy film cenionego i wielokrotnie nagradzanego islandzkiego reżysera Rúnara Rúnarssona to przejmujące studium żałoby i opowieść o tym, jak dojmujący smutek może na nas wpłynąć. W intymny sposób Rúnarsson obserwuje wewnętrzny, cichy dramat swojej bohaterki, który rozgrywa się na tle spektakularnego islandzkiego krajobrazu.

Studentka sztuki Una nie może mówić otwarcie o swoich uczuciach. Relacje jakie łączą ją z przyjacielem, a jednocześnie kolegą z zespołu, Diddym pozostają w dużej mierze stłumione. Młodzi bohaterowie są kochankami, ale muszą utrzymywać namiętny romans w tajemnicy przed rówieśnikami i dbać o to, by nie dowiedziała się o nim Klara, dziewczyna mężczyzny. Po wspólnie spędzonej z Uną nocy Diddi pożycza samochód od jej współlokatora, by móc dyskretnie wrócić do domu. Po drodze dochodzi jednak do tragicznego wypadku, w wyniku którego chłopak ginie. Bohaterka obwinia się za całą sytuację, nie mogąc pogodzić się z bolesną stratą. Po raz kolejny będzie jednak musiała ukrywać swoje prawdziwe uczucia, zwłaszcza że czeka ją spotkanie z Klarą. Kolektywna żałoba oraz poczucie utraty kogoś bliskiego jakie towarzyszy obu bohaterkom zastępują wszelkie wyznania i wyjaśnienia.

Oprócz projekcji głównej pojawi się także ostatni film krótkometrażowy z Festiwalu Filmów Jednominutowych pt. „Gruby” (reż.I.Banasik, P. Banasik, N. Porożyńska, D. Szakiewicz, A. Szelska).