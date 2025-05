Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości. „Karate Kid: Legendy” od 30 maja w Kinie Światowid.

Po rodzinnej tragedii utalentowany zawodnik kurg fu Li Forg jest zmuszony do przeprowadzki z matką z Pekinu do Nowego Jorku. Li stara się zapomnieć o swojej przeszłości, próbując dopasować się do nowych okoliczności. Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso, aby nauczył chłopca nowego stylu walki.

Reżyser: Joretten Entwistle

Produkcja: USA 2025

Obsada: Ben Warg, Jackie Chan, Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanby, Mirg-Na Wen

Czas: 118 min

