Kevin sam w domu w Kinie Światowid!

Obecnie w Kinie Światowid trwa 5. Festiwal Filmów Familijnych (1-7 grudnia), ale to jeszcze nie wszystko! Już we wtorek, 23 grudnia, przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. O godzinie 18:00 odbędzie się specjalny seans kultowego filmu Kevin sam w domu.

Przed projekcją, Łukasz Budnik – dyrektor artystyczny festiwalu, poprowadzi krótki wstęp o znaczeniu rodzinnego spędzania czasu przed telewizorem w okresie świąt oraz o samym fenomenie filmu, który od lat nieodłącznie towarzyszy bożonarodzeniowej atmosferze.

To klasyk, który co roku oglądamy w telewizji, tym razem zobaczycie go na dużym kinowym ekranie!

A najlepsze? Cena biletu to tylko 5 zł!

Link do biletów: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=34804

Nie przegapcie tej świątecznej okazji, zapraszamy całe rodziny!

5. Festiwal Filmów Familijnych odbywa się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025 r.

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.