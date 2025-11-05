Kicia Kocia ma braciszka w kinie Światowid

Wielki powrót Kici Koci do kin! Ulubiona kotka wszystkich dzieci i jej przyjaciele zapraszają do kin na zupełnie nowe przygody! Razem z ulubionymi bohaterami zdecydujemy co zasiać w ogródku, odwiedzimy dentystę i poznamy Nunusia – małego braciszka Kici Koci! „Kicia Kocia ma braciszka” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Uwielbiana przez najmłodszych rezolutna Kicia Kocia powraca i jest gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom! Jej perypetie są pełne zabawy, radości i odzwierciedlają dziecięcą codzienność. Tym razem bystra kotka i jej wierni przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek – pobawią się w aptekę oraz pokażą młodym widzom jak wygląda wizyta u dentysty i jak radzić sobie ze złością. Wraz z Kicią Kocią wybierzemy co zasiać w ogródku, przywitamy wiosnę oraz poznamy jej małego braciszka Nunusia!

Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej to idealna okazja na niezapomniany seans w kinie. Serial „Kicia Kocia” na wielkim ekranie!

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów:

- Kicia Kocia. Wiosna!

- Kicia Kocia w aptece

- Kicia Kocia się złości

- Kicia Kocia u dentysty

- Kicia Kocia. Co zasiejemy w ogródku?

- Kicia Kocia ma braciszka Nunusia

- Kicia Kocia na plenerze

Reżyser: Marta Stróżycka

Produkcja: Polska 2025

Czas: 45 min