 „Kino bez barier” po raz czwarty w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na czwartą edycję wydarzenia „Kino bez barier” – przeglądu filmowego dedykowanego osobom z różnymi potrzebami. Tegoroczna odsłona odbędzie się w dniach 21–22 kwietnia 2026 roku i tradycyjnie stworzy przestrzeń do wspólnego, komfortowego uczestnictwa w seansach filmowych.

Wydarzenie stworzone jest z myślą o widzach ze specjalnymi potrzebami m.in. dla osób niewidomych, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, a także seniorów oraz widzów wrażliwych sensorycznie. W programie znalazły się seanse z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących (SDH) oraz – w wybranych pokazach – tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Szczególne miejsce zajmują seanse przyjazne sensorycznie, przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży, w tym osobach ze spektrum autyzmu. Podczas tych projekcji światło pozostaje częściowo włączone, dźwięk jest ściszony, a widzowie mogą swobodniej reagować na film.

„Kino bez barier” to nie tylko dostępność, ale również przestrzeń integracji i wspólnego doświadczenia kultury. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich widzów – zarówno osoby ze szczególnymi potrzebami, jak i tych, którzy chcą poznać bardziej inkluzyjną formę odbioru kina. Bądźmy w tych dniach we wzajemnej otwartości.

Program wydarzenia:

21 kwietnia (wtorek)

10:00 – „Kicia Kocia w podróży” (seans przyjazny sensorycznie)

12:00 – „Dalej jazda 2” (audiodeskrypcja, napisy SDH)

17:00 – „Kicia Kocia w podróży” (seans przyjazny sensorycznie)

18:00 – „Dalej jazda 2” (audiodeskrypcja, napisy SDH)

22 kwietnia (środa)

10:00 – „Pucio” (seans przyjazny sensorycznie)

12:00 – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” (audiodeskrypcja, PJM)

17:00 – „Pucio” (seans przyjazny sensorycznie)

18:00 – „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” (audiodeskrypcja, PJM)

Wszystkie pokazy realizowane są bez bloków reklamowych i z uwzględnieniem potrzeb widzów.

Informacje organizacyjne:

Bilety: 10 zł

Kontakt: tel. 55 611 20 56 / 697 636 008

e-mail: kino@swiatowid.elblag.pl

Organizatorzy zapraszają zarówno grupy zorganizowane, jak i widzów indywidualnych do udziału w wydarzeniu, które pokazuje, że kino może być dostępne dla wszystkich.