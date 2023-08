Kino plenerowe na plaży we Fromborku

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz Narusa Leśna Przystań zapraszają 11 sierpnia na drugi, bezpłatny seans plenerowego kina na plaży we Fromborku. Projekcja filmu „Sara” pod chmurką odbędzie się przed Beach Barem oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów Narusa Wodna Przystań.

Tym razem na plaży we Fromborku zaprezentujemy film "Sara". Projekcja rozpocznie się zaraz po zachodzie słońca, w piątek (11 sierpnia) o godzinie 20:30. Wstęp wolny.

„Sara”

Leon (Bogusław Linda), komandos jednostki specjalnej ONZ, powraca z misji do Polski. W domu czekają na niego kłopoty rodzinne, które próbuje zagłuszyć częstym zaglądaniem do kieliszka. Któregoś dnia spotyka się z Józefem (Marek Perepeczko), szefem gangu, który szuka ochroniarza dla swojej szesnastoletniej córki Sary (Agnieszka Włodarczyk). Ta nie jest tym początkowo zachwycona, ale tylko do momentu, gdy Leon ratuje jej życie, osłaniając ją przed strzałami bandyty. Od tego momentu dziewczyna zakochuje się w nim i mimo jego oporów, nawiązują romans. Oboje są świadomi, że ich związek nie może wyjść na jaw, bo stanowczy ojciec dziewczyny nie zawaha się zabić każdego, kto zbliży się do jego córki.

Ważny komunikat:

Seans przeznaczony jest dla widzów od 15. roku życia, młodsi widzowie mogą przebywać na wydarzeniu jedynie w towarzystwie opiekunów dorosłych.

Zapewniamy krzesła, leżaki, pufy, oraz hamaki, ale ich ilość jest ograniczona. Widzowie proszeni są o zabranie własnych koców i poduszek.

W trakcie seansu czynny będzie Beach Bar Narusa serwujący dania, przekąski słodkie i słone, lody, napoje zimne i gorące, a także alkohol do zakończenia seansu filmowego.

Jednocześnie informujemy, iż w razie silnego wiatru lub gwałtownych opadów deszczu seans będzie odwołany.