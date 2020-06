Kino Światowid: "30 gramów"

Zdobywca Nagrody Publiczności Festiwalu w Teheranie oraz odkrycie Warszawskiego Festiwalu Filmowego. "30 gramów" w Kinie Światowid od 19 czerwca do 2 lipca.

Nasser Khakzad, król narkotyków, jest poszukiwany przez członka policyjnej grupy antynarkotykowej – Samada. W mieście, gdzie jest dużo narkomanów, a wielu z nich to bezdomni, sytuacja jest kryzysowa. Policjanci są zmuszeni działać na granicy prawa. Statystyki są przerażające. Kiedy Samad rozpoczynał pracę w policji, liczba uzależnionych wynosiła około miliona osób. Po latach walki z narkomanią i wykonywaniu kar śmierci, liczba ta wzrosła do 6,5 miliona.

Reżyseria: Saeed Roustayi

Obsada:Navid Mohammadzadeh, Peyman Moaadi

Produkcja: Iran 2019

Czas: 131 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.