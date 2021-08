„Czarny Młyn” to tworzony z wielkim rozmachem film przygodowy, jakiego w Polsce jeszcze nie było! Fabuła powstała na motywach jednej z najpopularniejszych książek mistrza polskiej literatury młodzieżowej, Marcina Szczygielskiego. Seanse w Kinie Światowid od 27 sierpnia do 9 września.

Iwo i grupa jego przyjaciół mieszkają w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Życie chłopaka jest dodatkowo skomplikowane, bo jego młodsza siostra Mela wymaga szczególnej opieki. Żądnych przygód przyjaciół zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń.

Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie przygotować ich na zaskakujący finał walki. Ważną rolę odegra w nim nie tylko coraz bardziej dojrzały i odpowiedzialny Iwo, wspierany przez Piotrka i Natalkę, między którymi rodzi się uczucie. Niespodziewany wpływ na bieg wydarzeń będzie miała także Mela, której pozorna słabość okaże się niezwykłym darem.

Reżyseria: Mariusz Palej

Produkcja: Polska

Obsada: Iwo Wiciński,Pola Galica- Galoch, Oliwia Ogorzelska, Borys Wiciński, Marcin Dorociński, Ireneusz Kozioł

Czas: 100 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl