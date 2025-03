Po tajemniczej śmierci ukochanego psa czteroosobowa rodzina zaczyna żyć w narastającym strachu i napięciu, które prowadzą ich na niebezpieczną ścieżkę wzajemnych oskarżeń idącą powoli ku szaleństwu. „Dla waszego dobra” od 28 marca w Kinie Światowid.

Eleganckie osiedle, elegancki dom, zadbany ogród. Na ganku, przed drzwiami wejściowymi rodzice odkrywają swojego zabitego psa. Zszokowani, ukrywają go, nie mówią nic swoim nastoletnim dzieciom, wzywają policję. Nikt nic nie wie, nie przypuszcza, nie znajduje śladów. Co więcej, pies spał w sypialni - ktoś włamał się, zabrał go, zabił i powiesił, nikogo nie budząc. Policja jest bezradna. Syn córka, gdy się dowiadują są zrozpaczone, a rodzice coraz bardziej przerażeni. A jest to dopiero początek prześladowań, które spadają na całą rodzinę. Im bardziej się nasilają, tym mniej ważne jest, kto za tym stoi, bardziej dręczące jest pytanie, do czego posuną się prześladowcy i przerażeni ludzie, którzy nie widzą wyjścia z sytuacji.

Reżyser: Ireneusz Grzyb

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Tomasz Schuchardt, Klara Williams, Lila Vasina, Stefan Wójcik

Czas: 98 min

