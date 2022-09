Kinowy festiwal z retrospekcją

W kinie Światowid trwa festiwalowa jesień filmowa. We wrześniowym kalendarzu nie mogło zabraknąć Retrospekcja WAMA Film Festiwal. Przed nami dwa dni z doskonałymi produkcjami krótko i pełnometrażowymi. Bezpłatne projekcje 20 i 21 września o 18:00 w sali studyjnej.

Pierwszy dzień festiwalu to czas z rewelacyjnymi krótkometrażówkami. Film „Psie pole” przeniesie nas do świata zwierząt, w którym miłość mocniejsza jest niż zwierzęcy instynkt. Za sprawą obrazu „Przestrach” przeniesiemy się na mazurską wieś, by wraz z bohaterami doświadczyć odrzucenia, cierpienia i strachu. Na wszystkich widzów czeka również seans „Niewolnika”. Ta półgodzinna produkcja uzmysłowi nam, co tak naprawdę jest w życiu ważna i jak mocno pragniemy tego, by być szczęśliwi. Ostatnia propozycja to „Dad you've never had” czyli subtelnie opowiedziana historia o skomplikowanej relacji córki z ojcem.

Drugi dzień festiwalu to pełnometrażowa produkcja „Aida”. Wstrząsająca, chwytająca za gardło, do głębi poruszająca opowieść o samotności ofiary zbiera rewelacyjne recenzje i rozpala emocje widzów.