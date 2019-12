Klasyka Bajek cz. 4 w Filmowych Porankach

Kino Światowid zaprasza na ostatnią w tym roku projekcję dla najmłodszych widzów w ramach Filmowych Poranków. W sobotę, 21 grudnia o godz. 12 zaprezentujemy filmy animowane, które należą do klasyki bajek.

W trakcie cyklu zostaną zaprezentowane wybrane odcinki z seriali dla najmłodszych, które należą do klasyki bajek. Pojawią się epizody z takich produkcji jak "Reksio", "Proszę słonia" "Miś kudłatek" czy "Porwanie Baltazara Gąbki".

21 grudnia o godz. 12:00 zostaną pokazane następujące odcinki: "Smok expedition" („Porwanie Baltazara Gąbki”), „Piraci rzeczni”, „Czerwone i czarne”, „Wyspa” oraz „W Nasturcji”.

Cena biletu: 10 zł

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.