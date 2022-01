Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ART BEATS. Tym razem poprzez film dokumentalny postaramy się zrozumieć nowy prąd artystyczny - secesję oraz sztukę Gustawa Klimta i Egona Schiele. Projekcja 26 stycznia o 12:00 i 18:00

Gdy zamiera ryk armat I Wojny Światowej, w Wiedniu, w sercu Europy Środkowej, kończy się złoty wiek. Imperium austro-węgierskie zaczyna się rozpadać. W nocy z 31 na 31 października 1918 roku, w swoim domu, umiera Egon Schiele. To jeden z 20 milionów zgonów spowodowanych przez zabójczą grypę „hiszpankę”. Umiera patrząc na niewidzialne zło twarzą w twarz, w jedyny możliwy sposób: malując swój autoportret. Ma zaledwie 28 lat, trzy dni wcześniej zmarła jego żona w ciąży. A dopiero co odbyła się jego pierwsza wystawa – celebracja nowej idei malarskiej, która przedstawia niepokój i pragnienia ludzkości – 19 obrazów olejnych i 29 rysunków, wcześniej uważanych za pornograficzne. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jego nauczyciel i przyjaciel, malarz – symbolista Gustav Klimt. Od przełomu wieków zasadniczo zmienił on pojęcie sztuki i stworzył nowy prąd artystyczny: secesję. Film dokumentalny „Klimt i Schiele. Eros i Psyche”, opowiada o tym niezwykłym momencie dla sztuki, literatury i muzyki, w którym wśród art krążą nowe idee, Freud odkrywa popędy psychiki, a kobiety zaczynają walkę o uzyskanie niezależności.

Twórcy:

Michele Mally (reżyseria)

Arianna Marelly (scenariusz),

Gustaw Klimt, "Pocałunek" Österreichische Galerie Belvedere (obraz w tle)

Obsada:

Lorenzo Richelmy (We własnej osobie)

Czas trwania: 90 minut

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl