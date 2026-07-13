 Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu. Spotykamy się w formule:- projekcja filmu- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat piąty: Odmienność – różnorodność seksualna, rasowa, kulturowa; edukacja w zakresie tolerancji i akceptacji.

18 lipca 2026, godz. 12:00

„Wszystkie nasze strachy” (2021) reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt

Warsztat poprowadzi: Aleksandra Bielska - filmoznawczyni i animatorka kultury

Daniel jest artystą, katolikiem i aktywistą. Domy w rodzinnej miejscowości ozdobione są jego imponującymi malowidłami, rzeźby trafiają na cenione wystawy w Warszawie, a instalacje w rodzaju podświetlonej i pozdrawiającej głosami mieszkańców kapliczki służą lokalnej wspólnocie. Jego znakiem rozpoznawczym jest bluza ozdobiona tęczowymi elementami. Jako głęboko wierzący katolik, Daniel angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna uważa, że kościół nie powinien być miejscem wykluczenia a w jego wspólnocie jest miejsce dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń Daniel decyduje się na wzięcie udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej miejscowości.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

● orientacji seksualnej i tożsamości człowieka

● akceptacji osób LGBTQ+ i przeciwdziałaniu dyskryminacji

● stereotypach oraz mechanizmach wykluczenia społecznego

● relacji między wiarą, tradycją i współczesną tożsamością

● znaczeniu dialogu w rozwiązywaniu konfliktów społecznych

● wpływie mowy nienawiści na jednostkę i społeczność

● budowaniu postawy empatii i szacunku wobec odmienności

● prawach człowieka i równości

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.