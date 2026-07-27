 Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

- projekcja filmu

- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat szósty: Uzależnienia – zgłębianie problematyki uzależnień wkontekście psychologicznym i społecznym.

1 sierpnia 2026, godz. 12:00

„Powrót Bena” (2021) reż. Peter Hedges

Warsztat poprowadzi: Sylwia Winiarek - psycholożka i psychoterapeutka

Gdy Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena, który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

● mechanizmach powstawania i rozwoju uzależnienia

● wpływie uzależnienia na rodzinę i bliskich

● współuzależnieniu i jego konsekwencjach

● procesie leczenia i ryzyku nawrotów

● znaczeniu zaufania, odpowiedzialności i wyznaczania granic

● roli wsparcia emocjonalnego i profesjonalnej pomocy

● stereotypach dotyczących osób uzależnionych

● budowaniu relacji po doświadczeniu kryzysu

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.