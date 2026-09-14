Kompas Młodego Obywatela: Śladami (nie)obecnych

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elbląga zaprasza szkoły do udziału w projekcie „Śladami (nie)obecnych”, czyli cyklu spotkań, warsztatów i wydarzeń łączących romantyzm, teatr i lokalną historię.

Punktem wyjścia będą „Dziady” Mickiewicza, ale porozmawiamy także o kulturze, powrocie do klasycznych dzieł literackich i więzi człowieka z miejscem. W programie znajdą się m.in. warsztaty literackie i teatralne, spotkania eksperckie, wystawa fotografii Wysoczyzny Elbląskiej, spacer edukacyjny oraz finałowe czytanie performatywne.

W najbliższych tygodniach będziemy kolejno przedstawiać osoby, które spotkacie podczas projektu, a wśród nich, m.in. Zwierz Popkulturalny, Paryskie salony romantyków, Dominik Żyłowski, Kamil Zimnicki, Oddział PTTK oddział w Elblągu.

Po kolei:

21 września- Mała Scena

10:00 – wykład ekspercki z Kasią Czajką-Kominiarczuk (Zwierz Popkulturalny)

11:15 – wykład ekspercki z Robertem Kowalskim (Paryskie salony romantyków)

12:30 oprowadzenie po wystawie pt. Ludzie północy i spotkanie z Dominikiem Żyłowskim i Kamilem Zimnickim

wrzesień – listopad: warsztaty literacko-teatralne

17 października – wycieczka z przewodniczką Barbarą Krajnik (PTTK Oddział w Elblągu): Co Mickiewicza zachwyciłoby w Elblągu?

9 listopada – Mała Scena: “Dziady” – pokaz podsumowujący projekt

nadzór: Julian Knaf, Filip Warot, wsparcie reżyserskie: Dominik Bloch

Zapisy dla szkół i uczniów 13+ pod nr tel. 697-510-500 i 693-123-026

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela”